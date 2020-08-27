7 وفاة من كورونا في أوزبكستان خلال آخر يوم

طشقند، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 405 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 40 ألفا و195 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 289 شخص.

يتم علاج 3 آلاف و338 شخص في المستشفيات، منهم 294 في حالة حرجة.

تعافى 1011 مصاب تماما وترخصوا خلال الساعات الـ24 الماضية.