  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حوالي 43 ألف و270 مصاب بكورونا في أرمينيا

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]

    تبيليسي، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 203 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و270 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 864 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و153 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 43 ألف و270 مصاب بكورونا في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٦]
    افتتاح القنصلية العامة التركية في عاصمة غاغاوزيا بمولدوفا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
    تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 24 مليونا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    فرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس في فرنسا
    حوالي 43 ألف و270 مصاب بكورونا في أرمينيا