أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال شهري يناير – يوليو من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 179.2 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 22.6 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 7.1 مليون دولار.

انخفض تبادل التجارة مع إيران والإمارات العربية المتحدة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019 وارتفع مع العربية السعودية.

هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 158.4 مليون دولار و16.2 مليون دولار من الإمارات و6 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية.

كما إنخفضت الواردات من هذه الدول.