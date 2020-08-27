افتتاح القنصلية العامة التركية في عاصمة غاغاوزيا بمولدوفا

كيشنو، 27 أغسطس، أذرتاج

افتتحت القنصلية العامة لجمهوري تركيا في مدينة كومرات عاصمة إقليم غاغاوزيا ذات الحكم الذاتي (يقطنه أتراك "الغاغاوز") في مولدوفا.

أفادت وكالة أذرتاج ان حفل الافتتاح حضره وزير الخارجية التركي مولود تشاوس أوغلو ورئيسة غاغاوزيا ايرينا فلاخ.

قالت فلاخ في مؤتمر صحفي ان تركيا صديق قريب لغاغاوزيا. تدعم تركيا التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لغاغاوزيا منذ 30 عاما تقريبا. اضافت ان الطرفين ناقشا اليوم خطط الدعم. ستستثمر تركيا مشاريع انشاء مستشفى وروضة الأطفال ومدرسة وملعب في غاغاوزيا.

قال تشاووش أوغلو: "يسعدنا جدا أن أبناء جلدتنا في غاغاوزيا يقيمون تعاونا وحوارا وثيقا مع السلطات في كيشينو". أضاف ان تركيا تريد غاغاوزيا القوية ضمن مولدوفا القوية. لا ولن تألو جهدا في دعم هذا.