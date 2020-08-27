إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و933.2 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و709.5 مليون دولار والى روسيا 430.7 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 3 ملايين و179.9 مليون دولار ومع تركيا مليارين و577.9 مليون دولار ومع روسيا مليار و514 مليون دولار.