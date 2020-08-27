أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال 7 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و709.5 مليون دولار والى تونس 172.8 مليون دولار والى ماليزيا 60.4 مليون دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.