خلوصي آكار: أرمينيا تتجاوز حدودها

أنقرة، 27 أغسطس، أذرتاج

اتراك أذربيجان اخوتنا العزيزة. نحن أمة واحدة في دولتين. ندين بشدة هجمات أرمينيا على أذربيجان في اتجاه منطقة توفوز.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار في رده على الأسئلة في البرنامج الذي بثته وكالة الأناضول مباشرا.