ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

القاهرة، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

فقد 19 مصابا من عدوى فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يرفع حصيلة الضحايا الاجمالية الى 5317 مصاب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة المصرية ان عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 206 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الإجمالي حوالي 98 ألف شخص.

وبحسب الوزارة، أثر تخفيف الحكومة لنظام الحجر الصحي وفتح المساجد للعبادة تأثيرا سلبيا على الوباء. تتوقع وزارة الصحة زيادة عدد الإصابات في المستقبل القريب. من المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة.