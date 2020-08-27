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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يتجاوز 2.3 مليار دولار خلال يوليو

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري مليارين و356 مليون دولار أمريكي خلال شهر يوليو للسنة الجارية.

    كما بلغ حجم الواردات 911.2 مليون دولار وحجم الصادرات مليار و444.8 مليون دولار من حجم العمليات التجارية الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يتجاوز 2.3 مليار دولار خلال يوليو
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