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    ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]

    باكو، 2 سبتمبر، اذرتاج

    وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادما من لبنان، في زيارة رسمية تستمر عدة ساعات، وفق ما أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية.

    وقال المصدر للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن ماكرون وصل إلى بغداد واستقبله نظيره العراقي برهم صالح.

    وأضاف أن زيارة ماكرون تستمر عدة ساعات يلتقي خلالها أيضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، وقادة آخرين.

    وأشار إلى أن مباحثات ماكرون ستركز على الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وسبل دعم حكومة الكاظمي لمواجهة تحديات الأمن والاقتصاد وجائحة كورونا.

    وماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/ أيار الماضي.

    AZERTAG.AZ :ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية
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