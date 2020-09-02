الرئيس إلهام علييف: العلاقات بين اليابان وأذربيجان تتطور بنجاح كبير

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل تسلم أوراق اعتماد السفير الياباني الجديد جونيجي وادا فيما قال ان "العلاقات بين اليابان وأذربيجان تنمو بنجاح كبير. لتعاوننا أجندة واسعة جدا. أولا، حوارنا السياسي نشط للغاية".

"نشهد نتائج جيدة للغاية في المجال الاقتصادي. يسعدنا أن الشركات اليابانية حريصة على التعاون مع أذربيجان. إنهم مستثمرون جيدون. لقد استثمروا أموالا كثيرة في قطاع النفط والغاز في أذربيجان. آمل أن يهتموا بقطاعات أخرى من اقتصادنا. تواصل أذربيجان جذب الشركات الأجنبية، خاصة لأجل تحسين بيئة الأعمال".