القاهرة، 2 سبتمبر، أذرتاج

إن توطين الأرمن المقيمين في لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى في منطقة قره باغ الجبلية المحتلة لأذربيجان تتعارض مع القانون والوثائق الدولية. هذه الأعمال غير القانونية وأنها انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

تفيد أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها عالمة السياسة المصرية المعروفة وعضوة المجلس المصري للعلاقات الخارجية ومديرة مركز الدراسات الروسية بجامعة القاهرة الأستاذة نورهان الشيخ.

وأكدت السيدة نورهان الشيخ أن الدولة الأذربيجانية يمكنها مناشدة مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الأعمال غير القانونية لأرمينيا. لأن أرمينيا تحاول تغيير الوضع الديموغرافي في المنطقة وبالتالي تريد تبرير الاحتلال. ومع ذلك، من خلال مناشدة الأمم المتحدة، يمكن لباكو الرسمية أن تكشف عن الأعمال غير القانونية للدولة المعتدية على أساس قانوني تماماً. يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أرمينيا وإجبارها على الالتزام بمبدأ السلامة الإقليمية.

وأضافت عالمة السياسة المصرية قائلةً إنه لا يجوز لأي دولة أن تغير التكوينة القومية لدولة أخرى باحتلال أراضيها في العالم اليوم كما كان في القرون الوسطى. وقالت: “هذا يهدف إلى منع عودة الأذربيجانيين، وهم السكان الحقيقيون لهذه المناطق، إلى أراضيهم الأصلية في المستقبل. أرمينيا عضو في الأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقيات الدولية وهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها.

أغطاي بيراموف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

القاهرة