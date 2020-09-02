الرئيس إلهام علييف: لا توجد اتصالات فعالة بين أذربيجان واليونان

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل تسلم أوراق اعتماد السفير الجديد اليوناني نيكولاوس بيبيريكوس فيما قال ان "أعتقد أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاونا ضعيفا بيننا. لقد كانت اتصالات بيننا أكثر نشاطا في الماضي. كما تعلم، قمت بزيارة رسمية لبلدك وقام رئيسان يونانيان بزيارة رسمية إلى أذربيجان وزار رئيس الوزراء. ولكن، توقفت هذه الاتصالات بعد تولي الحكومة اليونانية السابقة الحكم، وجاءت هذه المبادرة من قبل الحكومة اليونانية. فلا توجد اتصالات. لا يوجد تبادل للوفود".

"نحن بحاجة إلى التفكير في التخطيط لتعاوننا في المستقبل. السيد السفير، سأتحدث إليكم بصراحة. بالطبع، الدبلوماسيون لديهم أسلوبهم الخاص في الاتصال. درست في معهد تدريب الدبلوماسيين. ولذا، أعرف ما هي اللغة الدبلوماسية. لكنني أعتقد أنه من الجيد معرفة مواقف بعضنا البعض حتى يكون لدينا فكرة واضحة عن مكاننا وماذا نريد وكيف يمكننا المضي قدمًا ".