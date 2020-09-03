الرئيس الأذربيجاني: ندعم تركيا دون تردد وسندعمها دائما

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل تسلم اوراق اعتماد السفير اليوناني الجديد نيكولاس بيبيريكوس في 2 سبتمبر ان "اذربيجان لم تحتل اراضي ارمينيا، بل ارمينيا احتلت اراضي اذربيجان. وهذا وجد عكسه في وثائق جميع المنظمات الدولية."

اضاف الرئيس قائلا: "أما المسألة الاخيرة التي اريد التطرق اليها فهي توتر وقع مؤخرا بين تركيا واليونان في شرقي البحر المتوسط. يسعني القول، وليس سرا، ان تركيا ليست بلدا صديقا وشريكا لنا فحسب، بل هي بلد شقيق لنا ايضا. ندعم تركيا دون اي تردد وسوف ندعمها دائما. ونتلقى نفس الدعم من اشقائنا من تركيا. يدعمون اذربيجان في كل المسائل وندعمهم في كل المسائل، بما فيها مسألة الاستطلاع في شرقي المتوسط."

استطرد الرئيس قائلا: "اريد ان تعلمون موقفنا. واعلن هذا الموقف رسميا من قبل حكومة أذربيجان بتوجيه مني. ويمكنني القول لك ان تركيا ليست بلدا صديقا لنا فحسب، بل هي بلد شقيق لنا ايضا وان الأتراك اشقاؤنا. وسنقف الى جانبكم في كل المسائل".

اريد ان أجد مسألة ايجابية لأتطرق اليها هنا. لكن للأسف، لا أجدها. لعلنا نأمل في ان الحكومة الجديدة التي تولت الحكم مؤخرا في اليونان ستعيد النظر في سياسة الحكومة السابقة تجاه أذربيجان.

يمكننا إعادة انشاء اتصالات ومناقشة مسائل تخلق وتيرة عالية في العلاقات. لكن بالتأكيد، هذا سيتوقف على سياسة حكومة اليونان وموقفها."