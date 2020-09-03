الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران مدرسة الفنون للأطفال بعد إعادة البناء في باكو
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٣٢]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مدرسة الفنون الجميلة للأطفال رقم 2 الحاملة اسم واقف مسطفازاده بعد إعادة ترميمه في حي ياسامال بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم ترميم المدرسة من قبل مؤسسة حيدر علييف.
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