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    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران مدرسة الفنون للأطفال بعد إعادة البناء في باكو

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٣٢]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مدرسة الفنون الجميلة للأطفال رقم 2 الحاملة اسم واقف مسطفازاده بعد إعادة ترميمه في حي ياسامال بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم ترميم المدرسة من قبل مؤسسة حيدر علييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران مدرسة الفنون للأطفال بعد إعادة البناء في باكو
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