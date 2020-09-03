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    أوكرانيا تنسحب من ثلاث اتفاقيات أخرى لرابطة الدول المستقلة

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٢]

    كييف، 3 سبتمبر، أذرتاج

    قرر مجلس الوزراء الأوكراني تعليق مشاركة أوكرانيا في ثلاث اتفاقيات أخرى لرابطة الدول المستقلة، لا سيما في مجالات الطب البيطري والتعاون والحماية الصحية للدول الأعضاء وإنشاء مجلس التنسيق للحجر الزراعي.

    بحسب وكالة أذرتاج أن هذا القرار أُتخذ في اجتماع الحكومة في 2 سبتمبر.

    من الجدير بالذكر أن أوكرانيا انسحبت في أغسطس من سبع اتفاقيات دولية داخل رابطة الدول المستقلة.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا تنسحب من ثلاث اتفاقيات أخرى لرابطة الدول المستقلة
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