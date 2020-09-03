مولود جاويش أوغلو: ستقف تركيا دائماً إلى جانب أذربيجان دون تردد

أنقرة، 3 سبتمبر، أذرتاج

شكراً جزيلاً سيدي الرئيس! لم نشك ابداً في دعم اذربيجان. ستقف تركيا أيضاً دائماً الى جانب اذربيجان دون تردد.

تفيد أذرتاج أن وزير الخارجية لتركيا مولود جاويش أوغلو علق بهذه الكلمات في حسابه على شبكة “Twitter” الاجتماعية في 2 سبتمبر على قول الرئيس إلهام علييف عند تسلمه لأوراق اعتماد السفير اليوناني المعين حديثًا لدى أذربيجان نيكولاوس بايبيريجكوس حيث قال: " ندعم تركيا دون أي تردد وسندعمها دائما".

كما أشار الوزير إلى تعبير الزعيم الوطني حيدر علييف "أمة واحدة في دولتين" ونشر الوزير في تغريدته صورة مزدوجة لعلمي كلا البلدين الوطنيين.