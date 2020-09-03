الحكومة الأوكرانية تسهل إجراءات الخروج من العزل المنزلي

كييف، 3 سبتمبر، اذرتاج

ستتغير إجراءات فحص طبي لكشف فيروس كورونا في أوكرانيا. في حالة عدم وجود اعراض اكلينيكية للمرض، سيصبح ممكنا استكمال العزل المنزلي دون فحص طبي PZR في اليوم الرابع عشر. كذلك سيتم تقليص مدة ضرورة فحص طبي PZR الى الفترة ما بين اليوم السابع واليوم التاسع. هذا سيسمح بالخروج من العزل المنزلي دون انتظار تمام اليوم الرابع عشر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الصحة الاوكراني فيكتور لياشكو في مؤتمر صحفي امس.

أضاف ان دخول الانسان في قائمة "المتعافين" سيكفي حصوله على النتيجة السلبية من فحص PZR وانعدام اعراض اكلينيكية.

كذلك ذكر ان المصابين بفيروس كورونا، بل المتلقين علاجهم غير السريري يمكنهم تقديم فحص طبي مجاني.