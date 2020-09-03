باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات محافظة موش التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لإدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 01:08 بالتوقيت المحلي. وقع الزلزال على عمق 11.37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب تركيا

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