زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب تركيا
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات محافظة موش التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لإدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 01:08 بالتوقيت المحلي.
وقع الزلزال على عمق 11.37 كيلومترا تحت سطح الأرض.
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