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    زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب تركيا

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات محافظة موش التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لإدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 01:08 بالتوقيت المحلي.

    وقع الزلزال على عمق 11.37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب تركيا
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