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    تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية بعد إعادة ترميمه في حي ياسامال بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمهورية إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح المبنى التعليمي.

    تفقد رئيس الدولة وقرينته الظروف المهيأة بالمبنى الجديد.

    قدمت وزير التعليم أمين عبد اللهيف ومدير جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية عدالة مرادوف معلومات لرئيس الدولة والسيدة الأولى حول الأعمال المنفذة.

    يذكر أن تشييد المبنى التعليمي الجديد الذي بدأ في عام 2018 يلبي المعايير الحديثة، تم انشاؤه مع الحفاظ على واجهة المبنى القديم. سيتمكن 3000 طالب من دراسة التخصصات التقنية والتكنولوجية في المبنى الجديد. يحتوي المبنى على قاعة ومحاضرات وغرف لغوية ومختبرات وصالة ألعاب رياضية ومكتبة وقاعات مؤتمرات كبيرة وصغيرة.

    AZERTAG.AZ :تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح
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    تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح تدشين المبنى التعليمي رقم 3 التابع لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح