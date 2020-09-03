انخفاض سعر برميل النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 44.92 دولار بعد انخفاضه 1 دولار.
يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.
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