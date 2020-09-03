ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 42 الفا و635 شخص

طشقند، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 304 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 42 ألفا و635 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 329 شخص.

يتم علاج 2421 شخص في المستشفيات، منهم 365 في حالة حرجة.

تعافى 39 الفا و883 مصاب تماما وترخصوا.