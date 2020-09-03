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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 ألفا و271 شخص

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]

    تبيليسي، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 196 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 44 ألفا و271 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 887 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 4258 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 ألفا و271 شخص
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