فرنسا: 30686 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

باريس، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا الى 30 الفا و686 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن حالات المصابين بالفيروس التاجي بلغت بواقع 7017 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليصل عدد المصابين الإجمالي الى 293024 شخص.

446 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 20 ألفا و172 وفاة في المستشفيات و10 آلاف و514 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.