ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 4995 خلال يوم

موسكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أصيب 5 آلاف و475 شخص بعدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا وليصل عدد المصابين الاجمالي الى مليون و9 آلاف و995 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 114 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 17 ألفا و528 شخص. وتعافى 826 ألف و935 مصاب بالعلاج وترخصوا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.