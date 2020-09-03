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    إصابة 80 ألف شخص بكورونا في الهند

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]

    بكين، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 83 ألفا و883 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 3 ملايين و853 ألف و406 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 1043 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الى 67 ألفا و376 مصاب.

    سترسل الحكومة الطاقم الطبي إلى أوتار براديش وتشاركاند وتشاتيسجاره وأوديشا، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في الهند حتى 30 سبتمبر مع بعض التخفيف.

    تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :إصابة 80 ألف شخص بكورونا في الهند
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