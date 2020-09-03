انتخاب عبدالله كامل رئيسا للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

شهد الاجتماع الأربعون لمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء، انتخاب ممثل مجموعة البركة المصرفية الشيخ عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة حتى يونيو 2022 خلفاً للراحل الشيخ صالح كامل.

عقد اجتماع المجلس الذي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له، افتراضياً برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، عبدالحميد أبو موسى، حيث تم الاطلاع على تقرير نشاط المجلس للفترة من مايو إلى أغسطس 2020 حسب الأهداف الاستراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى – سلطنة عمان للانضمام في عضوية المجلس العام.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة، بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس (تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا نسخة منه)، المؤشرات المالية والتدابير الاحترازية المتخذة في الوقت الراهن للحد من آثار وباء كوفيد 19 على الصعيدين المالي والتشغيلي، ومتابعة لقرارات الاجتماعات السابقة، كما تم اعتماد (25) عضواً في مجموعة عمل الاستدامة لعقد الاجتماع التحضيري الأول لمجموعة العمل في آخر العام الجاري 2020، وذلك تماشياً مع مبادرات الاستدامة التي تم إطلاقها أخيراً مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، واستعداد المجلس العام لإصدار موجز خاص حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة المالية منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين، ويتبع لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) وهو بمثابة المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

مصدر: يونا