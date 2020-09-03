باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج انتهت منافسة "كأس البحر" المقامة في اطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية 2020". أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطواقم البحرية للدول المشاركة اجرت مناورات مختلفة في إطار المنافسات. اعلن الطاقم الاذربيجاني والطاقم الروسي فائزين في المسابقة بنقاط متساوية على أساس النتائج النهائية للمرحلة العامة. سيقام حفل التكريم في 4 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : انتهاء منافسة "كأس البحر" العسكرية في باكو

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