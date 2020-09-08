بدء أعمال ترميم وصون كروانسراي "ملطاني" القديم في المدينة القديمة بباكو

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

بدأت أعمال ترميم وصون كروانسراي (مبيت للقوافل) "ملطاني" القديم العائد الى القرن الرابع عشر في المدينة القديمة ايجري شهر بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان 4 كروانسرايات قائمة حاليا في المدينة القديمة. وهي كروانسراي الصغير (او كروانسراي خان)، كروانسراي ذو الطابقين، كروانسراي "بخارى" وكروانسراي " ملطاني". كانت هذه المباني القديمة قد استقبلت التجار والرحالة الوافدين من البلدان المختلفة في القدم.

أنشئ كروانسراي "ملطاني" على مبنى اقدم.

أقيمت بعض أعمال الترميم من قبل خبراء شركة Atelier Erich Pummer.

من المقرر استكمال اعمال الترميم في هذا الكروانسراي حتى نهاية العام 2022.