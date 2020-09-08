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    ثقافة


    الفيلم الاذربيجاني "تشولجو" يحصل على جائزة في إيطاليا

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤١]

    باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

    يستمر تكريم فيلم المخرج الأذربيجاني شامل علييف "تشولجو" في عام 2020 بجوائز في المهرجانات الدولية.

    منحت لجنة تحكيم مهرجان ميرابيليا السينمائي الدولي 2020 (إيطاليا) فيلم "تشولجو" جائزة "أفضل فيلم روائي طويل".

    تم الإعلان عن نتائج المسابقة عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19.

    قال مخرج الفيلم شامل علييف لأذرتاج ان " فيلم "تشولجو" يتمتع بشعبية في المهرجان بإيطاليا وطلب الفيلم في المهرجانات مائة مرة على التوالي وهذا يدل على أهمية الموضوع والنية، وهي: الكارثة الأنثروبولوجية التي سببها الصدام بين العولمة والثقافة الوطنية".

    تم تصوير فيلم "تشولجو" بأمر من وزارة الثقافة لجمهورية أذربيجان في استوديو أفلام أذربيجان في عام 2012. شارك بالفعل في 85 مهرجانًا ومنتديًا سينمائيًا دوليًا وحصل على أكثر من 45 جائزة وهدايا.

    أصبح فيلم " تشولجو " الفيلم الأذربيجاني الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة. مُنحت له جائزة هوماي الوطنية.

    AZERTAG.AZ :الفيلم الاذربيجاني "تشولجو" يحصل على جائزة في إيطاليا
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