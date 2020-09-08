  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    جورجيا لا تخطط توسيع نطاق البلدان لاستئناف رحلات جوية معها

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    تبيليسي، 8 سبتمبر، أذرتاج

    تتابع حكومة جورجيا عن كثب الوضع الوبائي في البلدان المجاورة والعالم بأسره. نرى استفحال الوضع الوبائي المتعلق بتفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان. لذلك لا تنوي حكومة جورجيا توسيع قائمة البلدان التي ستستأنف الرحلات الجوية معها.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الصحة يكاتيرينا تيكارادزه في حديثها في قناة "ايميدي" التلفزيونية. اضافت الوزيرة "اننا نشاهد الديناميكية في البلدان الأخرى حيث نرى ان الوضع لا يتغير في اتجاه حسن. فإن مسألة افتتاح الحدود امام البلدان الأخرى ليست قائمة حاليا.

    يذكر ان جورجيا افتتحت حدودها امام مواطني فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتفانيا واستونيا. تسير الى هذه البلدان رحلات جوية منتظمة من مطار تبيليسي مرتين في الأسبوع.

    AZERTAG.AZ :جورجيا لا تخطط توسيع نطاق البلدان لاستئناف رحلات جوية معها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
    زلزال بقوة 4.6 درجات يهز تركيا
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    132 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]
    تجاوز عدد الوفيات من كوفيد 19 في أرمينيا 900 مصاب
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
    تجاوز عدد المصابين بكورونا 100 ألف شخص في مصر
    جورجيا لا تخطط توسيع نطاق البلدان لاستئناف رحلات جوية معها