جورجيا لا تخطط توسيع نطاق البلدان لاستئناف رحلات جوية معها

تبيليسي، 8 سبتمبر، أذرتاج

تتابع حكومة جورجيا عن كثب الوضع الوبائي في البلدان المجاورة والعالم بأسره. نرى استفحال الوضع الوبائي المتعلق بتفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان. لذلك لا تنوي حكومة جورجيا توسيع قائمة البلدان التي ستستأنف الرحلات الجوية معها.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الصحة يكاتيرينا تيكارادزه في حديثها في قناة "ايميدي" التلفزيونية. اضافت الوزيرة "اننا نشاهد الديناميكية في البلدان الأخرى حيث نرى ان الوضع لا يتغير في اتجاه حسن. فإن مسألة افتتاح الحدود امام البلدان الأخرى ليست قائمة حاليا.

يذكر ان جورجيا افتتحت حدودها امام مواطني فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتفانيا واستونيا. تسير الى هذه البلدان رحلات جوية منتظمة من مطار تبيليسي مرتين في الأسبوع.