إصابة 330 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 330 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 299 ألف و233 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 5 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و350 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 6 آلاف و726 مصاب و606 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 286 ألف و157 مصاب من هذا المرض.