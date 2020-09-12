البوابة الاخبارية الأوزبكية تنشر مقالاً عن إدراج قرية بالاخاني في باكو في المسار السياحي الجديد

طشقند، 12 سبتمب، أذرتاج

نشرت بوابة interpress.uz الأوزبكية مقالاً باللغة الأوزبكية بعنوان "قرية بالاخاني - مركز السياحة الجديد" حول إدراج قرية بالاخاني القديمة في باكو في مسار سياحي جديد. استخدمت الصور ومواد الفيديو الخاصة بـوكالة أذرتاج في المقالة.

وجاء في المقال أن المظهر الجديد لقرية بالاخاني يقارن بقرية آلاتشاتي في إزمير التركية. يشار إلى أنه تم حفر أول بئر نفط ميكانيكي عام 1869 في قرية بالاخاني الغنية بالنفط.

وتجدر الإشارة إلى أن القرية غنية بالآثار التاريخية والثقافية، حيث تم تطوير نسج السجاد والفخار والأزياء الوطنية هنا. يتم إنشاء مرافق تقديم الطعام الصغيرة والخدمات الفندقية وإنتاج الآلات الموسيقية.