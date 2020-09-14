باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0227 أورو EUR 1 2.0141 دولار أسترالي AUD 1 1.2382 روبل بلاروس BYN 1 0.6545 ريال برازيلي BRL 1 0.3196 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1018 كرون دنماركي DKK 1 0.2707 لاري جورجي GEL 1 0.5449 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2915 دينار الكويت KWD 1 5.5579 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.41 بيسو المكسيك MXN 1 0.0801 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.1019 كرون النرويج NOK 1 0.1885 زلوتي بولندا PLN 1 0.453 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0216 روبل روسي RUB 1 0.0227 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4008 دولار سنغافورة SGD 1 1.2442 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0581 ليرة تركيا TRY 1 0.2274 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1384 كرون التشيك CZK 1 0.0758 يوان الصين CNY 1 0.2489 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1791 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.491 كرون السويد SEK 1 0.1939 فرنك سويسرا CHF 1 1.8708 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1436 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.6031 بيسو تشيلي CLP 100 0.2211 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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