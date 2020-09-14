البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0227
أورو EUR 1 2.0141
دولار أسترالي AUD 1 1.2382
روبل بلاروس BYN 1 0.6545
ريال برازيلي BRL 1 0.3196
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1018
كرون دنماركي DKK 1 0.2707
لاري جورجي GEL 1 0.5449
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2915
دينار الكويت KWD 1 5.5579
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.41
بيسو المكسيك MXN 1 0.0801
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.1019
كرون النرويج NOK 1 0.1885
زلوتي بولندا PLN 1 0.453
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0216
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4008
دولار سنغافورة SGD 1 1.2442
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0581
ليرة تركيا TRY 1 0.2274
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1384
كرون التشيك CZK 1 0.0758
يوان الصين CNY 1 0.2489
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1791
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.491
كرون السويد SEK 1 0.1939
فرنك سويسرا CHF 1 1.8708
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1436
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.6031
بيسو تشيلي CLP 100 0.2211
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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