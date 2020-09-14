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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0227

    أورو EUR 1 2.0141

    دولار أسترالي AUD 1 1.2382

    روبل بلاروس BYN 1 0.6545

    ريال برازيلي BRL 1 0.3196

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1018

    كرون دنماركي DKK 1 0.2707

    لاري جورجي GEL 1 0.5449

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2915

    دينار الكويت KWD 1 5.5579

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.41

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0801

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1019

    كرون النرويج NOK 1 0.1885

    زلوتي بولندا PLN 1 0.453

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0216

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4008

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2442

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0581

    ليرة تركيا TRY 1 0.2274

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1384

    كرون التشيك CZK 1 0.0758

    يوان الصين CNY 1 0.2489

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1791

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.491

    كرون السويد SEK 1 0.1939

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8708

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1436

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.6031

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2211

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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