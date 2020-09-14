ارتفاع حصيلة ضجايا كوفيد 19 في العالم الى 926 ألف و925 شخص

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 آلاف و983 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى أكثر من 926 الف و925 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 282 الف و370 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 29 مليونا و111 ألف و724 شخص.

وتعافى أكثر من 20 مليونا و948 ألف و455 مصاب تماما. ويخضع 7 ملايين و236 ألف و344 مريض للعلاج و60 ألفا و906 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 6 ملايين و698 الف و525 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (4 ملايين و837 الف و952 شخص) والبرازيل (4 ملايين و319 ألف و184 شخص) وروسيا (مليون و62 الفا و811 شخص) وبيرو (722 الف و832 شخص) وكولومبيا (708 الف و964 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 198 ألف و308 شخص. تم تسجيل 131 ألف و408 حالة وفاة في البرازيل و79 ألفا و690 حالة في الهند و70 ألفا و604 شخص في المكسيك و41 ألفا و628 شخص في المملكة المتحدة.