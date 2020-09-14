قرية عليبايلي لمحافظة طوفوز تتعرض لنيران أسلحة الجيش الأرميني

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قصفت وحدات القوات المسلحة لارمينيا قرية عليبايلي في محافظة طوفوز الأذربيجانية في مساء يوم 13 سبتمبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه وقد ردت القوات المسلحة الأذربيجانية على العدو ولا خسائر.