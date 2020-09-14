صباح يتغلب على غابالا

باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

تغلب نادي صباح باكو على ضيفه غابالا 3-0 في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم أقايف بدون جماهير.

وسجل أهداف صاحب الأرض دينييف د17 ومصطفى زاده د28 وشيدايف د64.

وعاقب الحكم لاعبَين من صباح و5 لاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صباح بالبطاقة الحمراء اثر الصفراء الثانية د77.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة يحتل صباح المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما تنازل غابالا إلى المركز السابع برصيد نقطة واحدة.