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    حوالي 45 ألفا و969 مصاب بكورونا في أرمينيا

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎١]

    تبيليسي، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 107 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 45 ألفا و969 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 919 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 3075 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 45 ألفا و969 مصاب بكورونا في أرمينيا
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