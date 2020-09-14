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    أوكرانيا: إصابة 2462 شخص بكورونا ووفاة 33 شخصًا خلال يوم

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]

    كييف، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2462 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 156 الف و797 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 3211 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 69 الفا و543 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2462 شخص بكورونا ووفاة 33 شخصًا خلال يوم
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