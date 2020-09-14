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    صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٩]

    صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة

    باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

    خسر نادي صبائل باكو على ضيفه زيرة باكو بهدف مقابل هدفين في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو أدارها الحكم حسنلي بدون جماهير.

    وفتح الحساب فولكوف د47 لصالح الضيف وجاء الهدف الثاني من جانب قربانوف د67 من ركلة الجزاء فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الأرض عباسوف د81 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صبائل و4 لاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبذلك ارتفع زيرة إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما ظل صبائل بالمركز الثامن الأخير دون رصيد.

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    AZERTAG.AZ :صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة
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