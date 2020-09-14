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    الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة حاملة اسم مرتضى مختاروف في باكو

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٥‎]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم اليوم تدشين الحديقة الحاملة اسم مرتضى مختاروف في بلدة أميرجان بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل افتتاح الحديقة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة حاملة اسم مرتضى مختاروف في باكو
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