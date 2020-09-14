باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم اليوم تدشين الحديقة الحاملة اسم مرتضى مختاروف في بلدة أميرجان بباكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل افتتاح الحديقة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة حاملة اسم مرتضى مختاروف في باكو

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