الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة حاملة اسم مرتضى مختاروف في باكو
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٥]
باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم اليوم تدشين الحديقة الحاملة اسم مرتضى مختاروف في بلدة أميرجان بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل افتتاح الحديقة.
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