الخارجية: رئاسة أرمينيا تضر بتسوية النزاع حول مائدة المحادثات بسياستها التوسعية

باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

في الأيام الأخيرة تناقلت شبكات التواصل الاجتماعية لقطات فيديو تظهر استمرار بلد الاحتلال أرمينيا في سياستها للاستيطان غير القانوني في منطقة قراباغ الجبلية المحتلة الأذربيجانية والمحافظات المحتلة المجاورة لأذربيجان.

بدأت أرمينيا المعتدية تستغل حادث الانفجار الذي وقع في مدينة بيروت عاصمة لبنان لاغراضها السيئة وهي تحقيق مخططات توطين الأرمن اللبنانيين في قراباغ الجبلية المحتلة والمحافظات المحتلة المجاورة لها - الأراضي الأذربيجانية المتعارف عليها دوليا. وهذا النشاط غير القانوني انتهاك صارخ من قبل أرمينيا المعتدية لقواعد القانون الدولي ومبادئه، كذلك اتفاقية جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وانتهاك صارخ للالتزامات التي تعهدت بها أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

كما ورد في البيان: "ان هدف أرمينيا من ممارسة سياسة الاستيطان غير القانوني واضح: بهذا الطريق يحاول بلد الاحتلال تعزيز نتائج التطهير العرقي المنفذ في الأراضي التي يحتلها، وتعزيز الوضع الراهن الناتج عن الاحتلال.

ان أرمينيا المعتدية التي تسعى الى زيادة عدد السكان من الأرمن بشكل اصطناعي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة حاليا عن طريق توطين الارمن الذين لا علاقة لهم بالمنطقة تمنع منذ ما يقرب من 30 عاما من عودة النازحين الاذربيجانيين الى بيوتهم وممتلكاتهم، السكان الذين طردوا من قرباغ الجبلية والمحافظات المحتلة المجاورة لها وانتهكت حقوقهم الإنسانية.

إن رئاسة أرمينيا التي تهدف الى تصعيد التوتر في المنطقة وتظهر هذا علانية بتصرفاتها الاستفزازية وتصريحاتها في هذه الأيام تضر بتسوية النزاع حول مائدة المحادثات بسياستها التوسعية هذه.

طرحت وزارة الخارجية أمام الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي والمنظمات الدولية ذات الصلة احتجاجها الشديد على سياسة التوطين غير القانوني التي تنفذها أرمينيا وبالتحديد جلب الأرمن من لبنان وتوطينهم في منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية والمحافظات المجاورة لها. سيتم تزويد المجتمع الدولي بشكل متتال بمعلومات عن النشاط غير القانوني الموجود في أراضينا المحتلة والاستيطان غير القانوني فيها وسيتم استمرار مساعينا في إطار المنظمات الدولية لمنع هذه التجربة غير القانونية.

نناشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات بالفعل لمحاكمة حكومة أرمينيا التي تنفذ النشاط غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية التي تواصل احتلالها."