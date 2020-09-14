سومغايت رجع من باكو بثلاثة نقاط

باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

رجع نادي سومغايت من باكو بثلاثة نقاط حيث تغلب على مضيفه نفطجي بهدفين دون رد في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في باكو أدارها الحكم حمزة زاده بدون جماهير.

وجاء هدفا الضيف من قدم قرباني د14 ود46.

وعاقب الحكم لاعبين من نفطجي ولاعبا من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء الثانية د83.

وأضاف الحكم 7 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز تقدم سومغايت امام خصمه بالمركز الخامس برصيد 3 نقاط ويليه نفطجي سادسا بنفس الرصيد.