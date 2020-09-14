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    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    بكين، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 92 ألفا و71 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 4 ملايين و846 ألف و427 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 1136 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وتجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي 79 ألفا و722.

    سترسل الحكومة الطاقم الطبي إلى أوتار براديش وتشاركاند وتشاتيسجاره وأوديشا، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في الهند حتى 30 سبتمبر مع بعض التخفيف.

    تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم
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