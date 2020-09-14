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    تخصيص 20.1 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين سوساي - خيناليق بمحافظة قوبا

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين سوساي - خيناليق بمحافظة قوبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 20.1 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 8 مناطق سكنية.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 20.1 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين سوساي - خيناليق بمحافظة قوبا
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