كشله يتعادل مع قراباغ أغدام

باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

تعادل كشله باكو مع ضيفه قراباغ أغدام سلبيا في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف بدون جماهير.

وعاقب الحكم لاعبا من كشلة و3 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل صعد كشله إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يتصدر قراباغ ترتيب الأندية بنفس الرصيد حسب ميزات أخرى.