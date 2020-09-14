  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    كشله يتعادل مع قراباغ أغدام

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٠]

    باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

    تعادل كشله باكو مع ضيفه قراباغ أغدام سلبيا في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف بدون جماهير.

    وعاقب الحكم لاعبا من كشلة و3 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا التعادل صعد كشله إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يتصدر قراباغ ترتيب الأندية بنفس الرصيد حسب ميزات أخرى.

    AZERTAG.AZ :كشله يتعادل مع قراباغ أغدام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٦]
    سومغايت رجع من باكو بثلاثة نقاط
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٩]
    صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
    صباح يتغلب على غابالا
    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٢]
    بدء الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    كشله يتعادل مع قراباغ أغدام