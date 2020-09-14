578 إصابة بكوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 578 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 47 ألفا و620 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 6 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 388 شخص.

يتم علاج 3224 شخص في المستشفيات، منهم 483 في حالة حرجة.

تعافى 44 ألفا ومصابين تماما وترخصوا.