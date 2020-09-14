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    عدد المصابين بكورونا يصل الى 165 شخص في جورجيا

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]

    تبيليسي، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 165 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 2392 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 5 آلاف و882 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

    وتوفي 19 مصابا في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 165 شخص في جورجيا
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