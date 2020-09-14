  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 301.2 ألف طن من الميثانول من البلاد

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 301 ألف و229 طن من الميثانول خلال 8 أشهر من العاام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 30 مليونا و122.9 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 301.2 ألف طن من الميثانول من البلاد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 102 بلد
    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٩]
    مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والعراق
    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    مناقشات حول إنشاء صندوق الاستثمار المشترك بين أذربيجان والمجلس التركي
    تصدير 301.2 ألف طن من الميثانول من البلاد