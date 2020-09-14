تصدير 301.2 ألف طن من الميثانول من البلاد
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 301 ألف و229 طن من الميثانول خلال 8 أشهر من العاام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 30 مليونا و122.9 ألف دولار أمريكي.
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