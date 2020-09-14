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    156 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]

    طهران، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع ألفين و619 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 404 الف و648 شخص.

    تم تسجيل 156 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 23 ألفا و313 شخص.

    تعافى 348 الف و13 مصابا تماما وترخصوا.

    يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :156 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
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